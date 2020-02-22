2020/02/22 | 18:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات اللواء 23 في الحشد الشعبي، السبت، مضافة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تدمير مضافة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية علي السعدون بقضاء خانقين خلال عملية أمنية جاءت عقب التصدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يدمر مضافة لـ”داعش” في خانقين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يدمر مضافة لـ”داعش” في خانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يدمر مضافة لـ”داعش” في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).