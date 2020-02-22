الفتح: عودة عمل حلف الناتو مخالف لقرار مجلس النواب

2020/02/22 | 18:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعتبر تحالف الفتح، اليوم السبت، عودة عمل حلف الناتو داخل العراق بأنه مخالف لقرار وطلب الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.وقال النائب عن التحالف احمد الكناني في تصريح تابعته “العهد نيوز” عودة عمل حلف الناتو العسكري في العراق بعد إيقاف عملياته التزاما بقرار البرلمان الأخير أمر مستغرب ومفاجئ”، لافتا إلى إن […]

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