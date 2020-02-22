الشيخ همام حمودي: الشعب العراقي لم يبخل ابدا في عطاء الدم من اجل استقلاله وسيادته

2020/02/22 | 18:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، السبت، أن الشعب العراقي لم يبخل ابدا في عطاء الدم من اجل استقلاله وسيادته، مشيرا إلى أنه من مدرسة الشهادة نتعلم معنى الحرية والعيش بكرامة.وقال حمودي في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقيم بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم وأربعينية القادة الشهداء وتابعته وكالة

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