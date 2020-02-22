السفير الإيراني مسجدي: عملية اغتيال القادة الشهداء إرهاب دولة

2020/02/22 | 18:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، السبت، أن عملية اغتيال القادة الشهداء تعتبر “إرهاب دولة”، مشيرا إلى أن العراقيين جميعا يعرفون أن القادة الشهداء هم من وقفوا ضد الإرهاب وحاربوه.وقال مسجدي في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقيم بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم وأربعينية القادة الشهداء ، إن “الأميركيين ارتكبوا

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