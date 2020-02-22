هادي العامري: ما فعله الشهيد المهندس مع الحشد عجزت عنه مؤسسات عمرها 100 عام

2020/02/22 | 18:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، أن القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس استطاع جعل الحشد الشعبي مؤسسة متكاملة، مشيرا إلى أن ما قام به الشهيد المهندس عجزت مؤسسات عمرها 100 عام.وقال العامري في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقيم بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم وأربعينية القادة الشهداء ، إن

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