تشيلسي يفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

2020/02/22 | 18:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق تشيلسي فوزا ثمينا بنتيجة 2-1 على ضيفه توتنهام، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإنجليزي، مساء السبت.

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