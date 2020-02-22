وزير الشباب والرياضة يعد بإنجاز الملعب الاولمبي في كركوك خلال اشهر

2020/02/22 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي يوم السبت عن استئناف العمل اليوم بمشروع تأهيل وتطوير الملعب الأولمبي في مدينة كركوك والذي يعد حلما لرياضيي كركوك ومواطنيها ومن المؤمل انجازه خلال ثمانية اشهر .

وقال العبيدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري "نعلن اليوم انهاء مشكلة امتدت لثماني سنوات وسيكون الملعب بصمة لتاريخ كركوك ومعلما لها".

وثمن دور مجلس الوزراء واللجنة الأقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة الشباب وادارة كركوك في ضمان تخصيص مبلغ اكثر من 33 مليار دينار وحل مشكلة التعاقد، وقيام ادارة كركوك بأعمال المباشرة بأيصال الماء والكهرباء للموقع .

واكد الوزير الغاء عقد استثمار نادي الثورة والخلل ليس بالاستثمار ولكن نوع الأستثمار مع اهمية مراعاة النادي ووضع بصمة رياضية ودعما للأندية، قائلا ان اعمال دعم الاندية ستتم بين الوزارة وادارة كركوك .

ويضم الموقع ملعبا وساحات للألعاب وقاعات رياضية للتدريب وفندق ومساحات خضراء، وكان قد انشأ العام 1985 .

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