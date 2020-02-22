2020/02/22 | 18:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مساء اليوم السبت بأن فلسطين الآن في حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا .وقالت الوزيرة في تصريح منذ قليل بأنه يستلزم على جميع الأطباء في فلسطين الإستعداد جيداً , بسبب فيروس كورونا , وعلى الكوادر الصحية بأكملها المشاركة في التصدي لهذا الفيروس الخطير والمعروف بأنه شديد العدوى .وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعلان حالة الطوارئ في فلسطين بسبب “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان حالة الطوارئ في فلسطين بسبب “كورونا”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان حالة الطوارئ في فلسطين بسبب “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).