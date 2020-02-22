هادي العامري يدعو الى اعادة النظر بالعملية السياسية والدستور

2020/02/22 | 18:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، إلى إعادة النظر بالعملية السياسية والدستور، مؤكداً أن جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج اطار المحاصصة.وقال العامري خلال الحفل التأبيني لذكرى شهادة شهيد المحراب وأربعينية “قادة الانتصار”، إن “تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء جاء بموافقة جميع المكونات”، لافتاً الى ان “جميع الكتل السياسية خولت

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