النجف تلاحق

2020/02/22 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أمر محافظ النجف لؤي الياسري يوم السبت بملاحقة أصحاب صيدليات رفعوا أسعار الكمامات ومواد التطهير التي زاد الطلب عليها إثر تسجيل إصابات ووفيات بالجارة الشرقية إيران بفيروس كورونا.

وذكر بيان للمحافظة ورد لشفق نيوز، أن الياسري "وجه قسم التفتيش في دائرة صحة النجف بمحاسبة بعض الصيدليات التي رفعت اسعار الكمامات ومواد التطهير".

ودعا الياسري، نقابة الصيادلة في المحافظة، إلى "متابعة المذاخر ومحال الصيادلة ومحاسبة المقصر وفق القانون خدمة للمصلحة العامة وابناء المحافظة المقدسة".

كما وجه الياسري، قيادة شرطة المحافظة وخصوصا السيطرات الخارجية، بـ"منع خروج المواد أعلاه خارج المحافظة في الوقت الحاضر وذلك لردع بعض التجار المنتفعين من خارج النجف الذين يزيدون الطلب على المواد أعلاه".

وأكد الياسري أن "المحافظة لا يوجد بها أي إصابة بالفيروس ولا حاجة للطلب المتزايد، وهناك من يخلق أزمة للمنفعة الشخصية، وأبناء النجف الغيارى سيتصدون لهؤلاء المنتفعين".

وزاد الإقبال بصورة كبيرة على الكمامات ومواد التطهير في النجف ومحافظات عراقية أخرى جراء تسجيل إيران وفيات وإصابات جراء فيروس كورونا.

من جانبه، دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي، جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية الى "ضرورة الاهتمام بخطورة مرض الكورونا الخطير، واخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الوباء".

كما دعا الصالحي في بيان ورد لشفق نيوز، وزارة التربية الى "اطلاق حملة اعلامية للمدارس بكافة مراحلها والرعاية الصحية المدرسية، من خلال تثقيف الطلبة.

وحث الصالحي، وزارة الصحة، على "القيام بواجباتها المناطة بها لاخذ الاحتياطات لمنع انتقال ونشر المرض، فضلا عن الابتعاد عن التجمعات".

واتخذ العراق إجراءات وقائية للحيلولة دون انتقال الفيروس للبلاد من بينها حظر دخول الإيرانيين من المعابر الحدودية لمدة ثلاثة أيام ووقف الرحلات الجوية من مطاري النجف وبغداد.

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