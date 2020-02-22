2020/02/22 | 18:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،اليوم السبت،عن مواصلة الاعمال في مصنع الادوية، في محافظة كربلاء المقدسة، مبينة أن شهر اب من العام الجاري سيشهد مراسم افتتاحه وقال مدير المشروع الدكتور حيدر البهادلي في تصريح نقله موقع العتبة واطلعت عليه وكالة صدى, إن”الاعمال مستمرة في مشروع مصنع الادوية، وبوتيرة متصاعدة، وبجهود مكثفة “، مبينا أن “الهدف من المشروع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية تعلن افتتاح اكبر مصنع للادوية في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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