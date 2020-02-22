تشلسي يتمسك بالمركز الرابع بثنائية في توتنهام

2020/02/22 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة عاد أوليفييه جيرو وماركوس ألونسو إلى تشكيلة تشلسي الأساسية، وتركا بصمة مؤثرة، بعد أن هز الاثنان الشباك خلال الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير، في قمة لندنية، ضمن الصراع على المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.وهذا الانتصار السادس فقط لتشلسي في 14 مباراة بملعبه في الدوري هذا الموسم، لكنه يبقى […]

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