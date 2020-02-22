2020/02/22 | 18:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم السبت، قسم التفتيش في دائرة صحة النجف بمحاسبة بعض الصيدليات التي رفعت اسعار الكمامات ومواد التطهير.

ودعا في بيان تلقته "الغد برس"، نقابة الصيادلة في المحافظة "بمتابعة المذاخر ومحال الصيادلة ومحاسبة المقصر وفق القانون خدمة للمصلحة العامة وابناء المحافظة المقدسة".





ووجه المحافظ قيادة شرطة المحافظة وخصوصا السيطرات الخارجية "بمنع خروج المواد اعلاه خارج المحافظة في الوقت الحاضر وذلك لردع بعض التجار المنتفعين من خارج النجف الذين يزيدون الطلب على المواد أعلاه".

واكد ان المحافظة "لا يوجد بها اي اصابة بالفايروس ولا حاجة للطلب المتزايد وهناك من يخلق ازمة للمنفعة الشخصية وابناء النجف الغيارى سيتصدون لهؤلاء المنتفعين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يوجه بمحاسبة الصيدليات التي رفعت اسعار الكمامات ومواد التطهير) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يوجه بمحاسبة الصيدليات التي رفعت اسعار الكمامات ومواد التطهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).