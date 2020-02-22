رئيس لجنة حقوق الإنسان يدعو الوزارات والمؤسسات الى الاهتمام بخطورة كورونا

2020/02/22 | 18:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، اليوم السبت، جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية الى ضرورة الاهتمام بخطورة مرض الكورونا.

وقال الصالحي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية الاهتمام بخطورة مرض كورونا".

واضاف "وعلى وزارة التربية اطلاق حملة اعلامية للمدارس بكافة مراحلها والرعاية الصحية المدرسية، من خلال تثقيف الطلبة"، حاثا وزارة الصحة على "القيام بواجباتها المناطة بها لاخذ الاحتياطات لمنع انتقال ونشر المرض، فضلا عن الابتعاد عن التجمعات".

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