"سفانة الجنوب" تعود من ملعب كربلاء بفوز ثمين

2020/02/22 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتمكن فريق الميناء بكرة القدم ، اليوم السبت من تجاوز عقبة مضيفه نفط الوسط بعد الفوز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى في ملعب كربلاء الاولمبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الكرة الممتاز.ونجح البديل ، حسام مالك، من ترجيح كفة فريقه بهدف التقدم عند الدقيقة 72، وحاول نفط الوسط الضغط من اجل التعادل، الا ان نهاية المباراة شهدت تفوق "سفانة الجنوب". وبهذا الانتصار رفع فريق الميناء رصيده الى 6 نقاط ليزاحم القوة الجوية على صدارة الترتيب

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