2020/02/22 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ ميسان، علي دواي، اليوم السبت، عن إيقاف العمل في منفذ الشيب الحدودي مع إيران، مهدداً بخطوات تصعيدية في حال عدم غلق المنافذ الحدودية.وقال دواي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "سيتم إيقاف العمل في منفذ الشيب الحدودي مع إيران اعتباراً من السادسة مساء اليوم السبت".وحذر من "عدم تطبيق هذا القرار من قبل خلية الأزمة العليا المركزية في مجلس الوزراء بالتصدي لفايروس مرض كورونا".وبين انه "في حال عدم الاستجابة للقرار سنلجأ لخطوات تصعيدية شعبية لتنفيذ قرار الاغلاق بعد ان تأكد لدى الجارة إيران الإصابات التي تنذر بالخطر".وانتقد دواي "عدم تنفيذ الخلية المركزية قرار الحكومة المحلية لضمان عدم دخول الفايروس إلى المحافظة".واضاف "المنفذ سيستقبل المواطنين العراقيين العائدين إلى أرض الوطن فقط مع اتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية صحياً وقانونياً وادارياً، من قبل دائرة صحة المحافظة والدوائر ذات العلاقة".يذكر ان محافظ ميسان عقد اجتماعاً مع مديري عام دائرة صحة المحافظة ومنفذ الشيب الحدودي لمناقشة تداعيات عدم غلق المنفذ بعد قرار الحكومة المحلية في ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دواي يهدد بـ"التصعيد" في حال عدم غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دواي يهدد بـ"التصعيد" في حال عدم غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).