2020/02/22 | 18:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري: علاوي جاء بتوافق غالبية القوى الشيعية مع الكردية والسنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 18:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: علاوي جاء بتوافق غالبية القوى الشيعية مع الكردية والسنية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: علاوي جاء بتوافق غالبية القوى الشيعية مع الكردية والسنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).