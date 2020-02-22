2020/02/22 | 18:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعض الطرق تهدف إلى تحذير المستخدمين من المعلومات المضللة التي ينشرها الساسة والشخصيات العامة.ووفقا لما ذكرته شبكة “إن بي سي” الإخبارية، تتضمن الميزة الجديدة ظهور علامات بألوان واضحة أسفل التغريدات التي يبلغ المستخدمون بأنها مضللة بشكل ملحوظ، وتتيح الميزة تصحيح المعلومات المغلوطة في التغريدة المنشورة.وأوضحت الشبكة أنه أثناء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديث جديد من “تويتر” يمنع انتشار المعلومات المضللة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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