2020/02/22 | 18:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي واعلامهم بكافة القرارات الصادرة من اجتماعات خلية الأزمة وفق الأمر الديواني 55 لعام 2020 للوقاية من انتشار فايروس كورونا والإجراءات المتخذة للتصدي له، استنفرت المنافذ الحدودية كافة إمكاناتها البشرية والفنية وعلى درجة عالية من المهنية بالتنسيق والتعاون المشترك مع المحافظات ممثلة بمحافظيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استنفار كافة الإمكانات للوقاية من انتشار فايروس كورونا في المنافذ الحدودية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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