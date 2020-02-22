اعلان حالة الطوارئ في فلسطين بسبب فيروس كورونا

2020/02/22 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مساء اليوم السبت بأن فلسطين الآن في حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا .وقالت الوزيرة في تصريح منذ قليل بأنه يستلزم على جميع الأطباء في فلسطين الإستعداد جيداً , بسبب فيروس كورونا , وعلى الكوادر الصحية بأكملها المشاركة في التصدي لهذا الفيروس الخطير والمعروف بأنه شديد […]

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