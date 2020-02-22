وزير الشباب يعلن استئناف العمل بمشروع تأهيل الملعب الأولمبي في كركوك

2020/02/22 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي, اليوم السبت، استئناف العمل اليوم بمشروع تأهيل وتطوير الملعب الأولمبي في مدينة كركوك والذي يعد حلما لرياضيي كركوك ومواطنيها ومن المؤمل انجازه خلال ثمانية اشهر.وقال العبيدي خلال زيارته لملعب المحافظة برفقة محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بحسب بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ، […]

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