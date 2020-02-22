المنافذ العراقية تعلن استنفار كواردها المهنية والفنية لمواجهة ’’كورونا’’.. كرفانات خاصة وكاميرات حرارية

2020/02/22 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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المنافذ العراقية تعلن استنفار كواردها المهنية والفنية لمواجهة ’’كورونا’’..



كرفانات خاصة وكاميرات...





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