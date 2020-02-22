2020/02/22 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

توصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى اتفاق نهائي مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من أجل تج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بنزيما يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد من أجل تجديد عقده) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بنزيما يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد من أجل تجديد عقده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).