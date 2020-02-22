بعد رفعهم أسعار ’’الكمامات ومواد التطهير’’.. محافظ النجف يوجه باتخاذ إجراءات رادعة بحق بعض الصيدليات والتجار

2020/02/22 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه محافظ النجف لؤي الياسر، اليوم السبت، بمحاسبة صيدليات رفعت اسعار الكمامات ومواد التطهير،...





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