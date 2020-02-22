“فرانس برس”: بينما يحتشد العراقيون ضد الفساد تعرض وزاراتهم للبيع

2020/02/22 | 19:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- أ ف ب مع أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد والمحسوبية هزت العراق، يحقق القضاء في مزاعم بأن الوزارات معروضة للبيع بينما يتشاجر السياسيون لتشكيل حكومة جديدة.هذه “المبيعات والمشتريات”، التي يقول المطلعون إن السياسة العراقية عانت منها لسنوات ، … Readmore

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