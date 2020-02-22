مديرية المرورتعلن قطع جسر ساحة بيروت لمدة 25 يوما

2020/02/22 | 19:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، قطع جسر ساحة بيروت غدا الاحد، لمدة 25 يوما لوجود إعمال صيانة واكساء من قبل امانة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنها” ستباشر بقطع جسر ساحة بيروت الطريق القادم من المستنصرية باتجاه المهندسين يوم غد الأحد من الساعة العاشرة صباحاً ولمدة 25 […]

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