نائب مستقل : وزارة الصحة العراقية غير قادرة على مواجهة مرض الكورونا.

2020/02/22 | 19:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب المستقل باسم خشان، السبت (22 شباط، 2020) أن وزارة الصحة العراقية غير قادرة على مواجهة مرض الكورونا.وقال خشان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن “المستشفيات في العراق في […]

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