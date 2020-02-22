إيران تغلق مؤسسات تعليمية بعد تسجيل وفاة خامسة بفيروس كورونا

2020/02/22 | 19:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (أ ف ب) أعلنت إيران السبت إغلاق المدارس والجامعات في مدينتين تشهدان إصابات بفيروس كورونا المستجد ويعتقد أنّه سجلّت فيهما خمس وفيات، في أكبر حصيلة خارج الشرق الأقصى.وجاء القرار إثر إعلان السلطات الإيرانية حالة وفاة إضافية وقعت بين … Readmore

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