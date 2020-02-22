2020/02/22 | 19:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم ترسل الاوامر الجامعية للاختصاصات الطبية والصحية .

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