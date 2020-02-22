2020/02/22 | 19:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن قطوعات جديدة تبدأ من يوم الغد.وذكر اعلام المرور في بيان، تلقته وكالة صدى، انه” سيتم قطع طريق جسر ساحة بيروت القادم من المستنصرية باتجاه المهندسين يوم غد الأحد ٢٣-٢-٢٠٢٠”.وأشار الى ان” القطع سيكون لمدة 25 يوما لوجود إعمال صيانة واكساء من قبل امانة بغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تعلن قطع جسر ساحة بيروت يوم غد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تعلن قطع جسر ساحة بيروت يوم غد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تعلن قطع جسر ساحة بيروت يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).