العامري يكشف عن الجهات التي اتفقت على تكليف علاوي برئاسة الوزراء

2020/02/22 | 19:24 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، إن المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية، محمد توفيق علاوي، لم يكلف من قبل تحالفه وتحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقط، وإنما جاء بتوافق مع القوى الكردية والسنية.وذكر العامري في الحفل التأبيني لذكرى استشهاد نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس ...

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