قائد شرطة ذي قار يدعي أن ساحة الحبوبي رفضت دخول متظاهريّ النجف

2020/02/22 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأدعى قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الأسدي، اليوم السبت، أن معتصميّ الناصرية والنجف هم من طلبوا منه منع دخول متظاهرين نجفيين الى ساحة الحبوبي، مشيرا الى ان المعتصمين وصفوا الوافدين النجفيين بأنهم "مخربين وفوضويين".وقال الاسدي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "وقد وردتنا معلومات استخبارية وامنية، من شرطة النجف، وكذلك من تنسيقتيّ ساحة الحبوبي، وساحة العشرين في النجف، تفيد بوجود عناصر تخريبية قادمة لإثارة الفوضى، وهم من غير المرغوب بهم في محافظتهم".واضاف "التنسيقات طالبت قائد شرطة ذي قار بعدم السماح للقادمين من النجف الدخول الى المحافظة كونهم عناصر مسيئة ومنبوذة وتريد احداث الفوضى والبلبلة وقد تعرض حياة أبنائنا للخطر او جرهم في أمور لايحمد عاقبتها"، على حد زعمه.وتابع الاسدي "لذلك تم اصدار الامر بمنع القادمين من محافظة النجف لمعرفتنا بنواياهم التخريبية".واشار الى ان "محافظة ذي قار محافظة مضيافة وترحب بالجميع ولكنها لن تسمح للعابثين بأمننا او المنبوذين من محافظهم ان يحدثوا الفوضى في ذي قار.كما ان من يريد التظاهر والتعبير السلمي عن رايه بإمكانه ممارسة حقه في محافظته وليس في ذي قار، وأننا اذ نحذر كل من يريد بمحافظتنا السوء ان ردنا سيكون قويا ورادعا وفوريا".

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