2020/02/22 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتعقد حكومة إقليم كردستان، مساء اليوم السبت، اجتماعاً مع الأطراف المعنية في الصحة، والمسؤولين في محافظات الإقليم الأربع، بهدف وضع خطة لتحذير المواطنين حول فيروس كورونا.وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "حكومة إقليم كردستان ستجتمع بوزارتيّ الصحة والنقل والمواصلات، والأطراف المعنية بالصحة، والمسؤولين في المحافظات الأربع، بهدف اتباع القواعد الهامة التي من شأنها تنبيه المواطنين لخطر كورونا".من جانبه اوضح محافظ حلبجة آزاد توفيق، أن "اجتماع اليوم في أربيل، سيناقش سبل الوقاية من انتقال فايروس كورونا لإقليم كردستان".يذكر ان كردستان وبقية المحافظات العراقية بدأت باتخاذ اجراءات وقائية مشددة لمنع وصول الفيروس الخطير إلى الاقليم وبقية المحافظات، خاصة على المنافذ الحدودية المشتركة مع إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور 4 محافظين.. اجتماع طارئ في اربيل حول "كورونا") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور 4 محافظين.. اجتماع طارئ في اربيل حول "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).