2020/02/22 | 19:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، السبت، نتائج أولية غير رسمية للانتخابات التشريعية، التي أجريت الجمعة، مشيرة إلى أن المحافظين حصدوا نحو 74 بالمئة من 183 مقعدا، فيما يتواصل فرز الأصوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج أولية لانتخابات إيران التشريعية: فوز ساحق للمحافظين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج أولية لانتخابات إيران التشريعية: فوز ساحق للمحافظين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).