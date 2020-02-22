2020/02/22 | 19:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اصابة عدد من المنتسبين اثر استهدافهم ببنادق صيد.وقالت القيادة في بيان لها “مازلت المجاميع العنفية داخل التظاهرات تستهدف قواتنا الامنية ببنادق الصيد حيث جرح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عدد من المنتسبين اثر استهدافهم ببنادق صيد في ساحات التظاهر ببغداد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عدد من المنتسبين اثر استهدافهم ببنادق صيد في ساحات التظاهر ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).