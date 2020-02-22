2020/02/22 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه همسات ..أتباهى ؟أتباهى في حياتي .أتباهى في طفولتي ..مراهقتي..أمومتي صباي ..شبابي ..وشيخوختي .أتباهى في تعبي واجتهادي , علمي وثقافتيفي صمتي , هدوئي , ودمعتي .في مهنتي ووظيفتي , في كفاحي ونضالي أتباهى أتباهى ...أتباهى في ألمي صبري ودمعتي , تحمّلي صليبي إختباراتي , امتحاناتي المدرسية , العملية , المهنية المعنوية والمادية أتباهى في مسيرتي المريمية ا......

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