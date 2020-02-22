2020/02/22 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مريم_نجمه همسات ..أتباهى ؟أتباهى في حياتي .أتباهى في طفولتي ..
مراهقتي..
أمومتي صباي ..
شبابي ..
وشيخوختي .أتباهى في تعبي واجتهادي , علمي وثقافتيفي صمتي , هدوئي , ودمعتي .
في مهنتي ووظيفتي , في كفاحي ونضالي أتباهى أتباهى ...أتباهى في ألمي صبري ودمعتي , تحمّلي صليبي إختباراتي , امتحاناتي المدرسية , العملية , المهنية المعنوية والمادية أتباهى في مسيرتي المريمية ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - همسات .. أتباهى ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مراهقتي..
أمومتي صباي ..
شبابي ..
وشيخوختي .أتباهى في تعبي واجتهادي , علمي وثقافتيفي صمتي , هدوئي , ودمعتي .
في مهنتي ووظيفتي , في كفاحي ونضالي أتباهى أتباهى ...أتباهى في ألمي صبري ودمعتي , تحمّلي صليبي إختباراتي , امتحاناتي المدرسية , العملية , المهنية المعنوية والمادية أتباهى في مسيرتي المريمية ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - همسات .. أتباهى ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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