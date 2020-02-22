وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [17]

2020/02/22 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (31)النسخ: دالة شرك وافتراء..[الشيطانُ يعدُكم الفقرَ ويأمرُكم بالفَحشاء، والله يعدُكم مغفرةً منهُ..]- (البقرة 2: 268)[لقد سمع الله قول الذين قالوا إنّ الله فقيرٌ ونحنُ أغنياء..]- (ال عمران 3: 181)[انَّ اللهَ لا يغفرُ أنْ يُشرَكَ به..ومَنْ يُشركْ باللهِ فقد افترى إثماً عظيماً.ألَمْ تَرَ إلى الذينَ يُزكّونَ أنفسَهمْ، بل اللهُ يُزكّي مَنْ يَشاءُ ولا يُظلَمونَ فتيلاً.انظرْ كيفَ يَف......

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