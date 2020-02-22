2020/02/22 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي (31)النسخ: دالة شرك وافتراء..[الشيطانُ يعدُكم الفقرَ ويأمرُكم بالفَحشاء، والله يعدُكم مغفرةً منهُ..]- (البقرة 2: 268)[لقد سمع الله قول الذين قالوا إنّ الله فقيرٌ ونحنُ أغنياء..]- (ال عمران 3: 181)[انَّ اللهَ لا يغفرُ أنْ يُشرَكَ به..
ومَنْ يُشركْ باللهِ فقد افترى إثماً عظيماً.
ألَمْ تَرَ إلى الذينَ يُزكّونَ أنفسَهمْ، بل اللهُ يُزكّي مَنْ يَشاءُ ولا يُظلَمونَ فتيلاً.
انظرْ كيفَ يَف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [17]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومَنْ يُشركْ باللهِ فقد افترى إثماً عظيماً.
ألَمْ تَرَ إلى الذينَ يُزكّونَ أنفسَهمْ، بل اللهُ يُزكّي مَنْ يَشاءُ ولا يُظلَمونَ فتيلاً.
انظرْ كيفَ يَف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [17]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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