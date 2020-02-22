عبد المهدي يرأس اجتماعاً بشأن فيروس كورونا المستجد

2020/02/22 | 19:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إجتماع لجنة الأمر الديواني ٥٥ لعام ٢٠٢٠، بشأن فيروس كورونا المستجد.

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