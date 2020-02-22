الياسري يدعو لمحاسبة الصيدليات التي رفعت أسعار الكمامات ومواد التطهير

2020/02/22 | 19:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري ،اليوم الجمعة، دائرة الصحة في المحافظة لمحاسبة أصحاب الصيدليات ،التي رفعت أسعار الكمامات ومواد التطهير.

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