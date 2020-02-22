2020/02/22 | 19:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أم تقتل طفلها خوفا من فضح علاقتها برجل آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أم تقتل طفلها خوفا من فضح علاقتها برجل آخر ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أم تقتل طفلها خوفا من فضح علاقتها برجل آخر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).