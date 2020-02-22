فنانة عربية تكشف “اسرارًا خطيرة” عن قصي خولي: أنا حماته!

2020/02/22 | 19:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت الفنانة التونسية الشعبية ​أمال علام​، أن الممثل السوري ​قصي خولي​ هو زوج ابنتها، وأنها جدة طفله.وأتى ظهور أمال على الشاشة بعد انتشار فيديو ابنتها مديحة الحمداني التي قالت إنها زوجة قصي ووالدة ابنه واتهمته بإهمالها وطفلها، مشيرة الى انه ممثل في الواقع وانه يدعي الابوة الصالحة.وبحسب المعلومات تزوج خولي […]

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