بالفيديو.. قائدة مسيرة في احتجاجات الناصرية “من صار الطك ما همينا”

2020/02/22 | 19:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تجددت المسيرات الاحتجاجات، اليوم السبت، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للضغط من اجل تحقيق مطالب الاعتصامات المستمرة منذ اكثر من 140 يوماً في البلاد.واحرق المتظاهرون اليوم، الاطارات قرب تقاطع البهو وسط الناصرية.

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