المنافذ الحدودية العراقية تدخل مرحلة الاستنفار القصوى لمواجهة كورونا

2020/02/22 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أمر رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي يوم السبت ملاكات المنافذ باستنفار كل امكانياتها لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، الوائلي "وجه باستنفار المنافذ الحدودية كافة إمكاناتها البشرية والفنية وعلى درجة عالية من المهنية بالتنسيق والتعاون المشترك مع المحافظات ممثلة بمحافظيها والجهات الطبية التابعة لوزارة الصحة لدعم المنافذ الحدودية بالكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة والمعدات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف البيان أن "المنافذ الحدودية اتخذت عدة إجراءات وقائية وممارسات ميدانية لفحص المسافرين الوافدين للتأكد من خلوهم من الإصابة فضلاً عن تشكيلها لجنة في مقر الهيئة (خلية ازمة) لمتابعة الإجراءات المتخذة على مدار الساعة بالتنسيق مع وزارة الصحة".

وأشار إلى "عدة زيارات من قبل المحافظين للمنافذ الحدودية للاطلاع عن كثب عن هذه الإجراءات".

وأوضح البيان، "ففي منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط كانت هناك زيارة من قبل محافظ واسط عادل الزركاني يرافقه مدير عام صحة المحافظة وقائد شرطتها وكانت لهم جولة في ميدانية في المنفذ للاطلاع على تفاصيل عمل المفارز الطبية المتواجدة والتي بدورها وزعت الكمامات والبدلات والكفوف الواقية وتجهيز كرفان خاص مجهز بالكاميرا الحرارية الفاحصة".

وتابع، "وسبق هذه الزيارة لقاءات مستمرة من إدارة المنفذ للمحافظة واللقاء بمحافظها ودائرة الصحة التابعة لها لاعلامهم بالاحتياجات الضروري الواجب توافرها من ملاكات طبية وأجهزة طبية لفحص الوافدين إلى العراق".

ولفت البيان إلى "زيارة محافظ ميسان علي دواي يرافقه مدير عام صحة المحافظة منفذ الشيب الحدودي للاطلاع على سير العمل الطبي في المنفذ والوقوف على الاحتياجات التعزيزية من أجهزة وملاكات طبية".

وبشأن مطارات النجف وبغداد والبصرة، نوه البيان إلى "تواجد الكوادر الطبية في صالات المطار وبدعم من ملاكات هيأة المنافذ الحدودية تستنفر جهودها لفحص الوافدين بالاجهزة الطبية الحديثة وبكوادر مهنية متخصصة، وكان لمحافظ النجف الاشرف حضور في المطار واللقاء بأدارة المنفذ والاطلاع على آلية عمل تلك المفارز الطبية".

أما المنافذ الأخرى، "فقد حذت حذو المنافذ الأخرى في الإجراءات (مندلي والمنذرية) في محافظة ديالى (الشلامجة وسفوان) في محافظة البصرة (القائم وطريبيل) في محافظة الانبار التي عززت المنفذ بالمستلزمات الطبية والكوادر"، وفق البيان.

وتأتي إجراءات العراق بعد تسجيل وفيات وإصابات في الجارة الشرقية إيران.

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