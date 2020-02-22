2020/02/22 | 19:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت المرور العامة، اليوم السبت، عن قطع احد جوانب مجسر ساحة بيروت يوم غد الاحد ويستمر لمدة 25 يوما لوجود إعمال صيانة

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، "سيتم قطع مجسر ساحة بيروت الطريق القادم من المستنصرية باتجاه المهندسين يوم غد الأحد من الساعة العاشرة صباحاً ولمدة 25 يوما لوجود إعمال صيانة واكساء من قبل امانة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: قطع احد جوانب مجسر ساحة بيروت لمدة 25 يوما لاغراض الصيانة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: قطع احد جوانب مجسر ساحة بيروت لمدة 25 يوما لاغراض الصيانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).