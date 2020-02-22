انفجاران آخران يهزان بغداد

2020/02/22 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم السبت، بإصابة أربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي العاصمة.وذكر المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة الشعب شمالي بغداد، انفجرت مساء اليوم، وأسفرت عن إصابة مدنيين اثنين بجروح".وأضاف أن "عبوة أخرى أيضا كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة، انفجرت مساء اليوم واسفرت عن اصابة اثنين من المدنيين".يذكر ان بغداد قد شهدت مساء اليوم السبت انفجارا اخر في احد اسواق منطقة المعالف جنوبي العاصمة، أسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين.

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