المسابقات تحذر فرق الرديف من الانسحاب

2020/02/22 | 19:56 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

حذرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فرق دوري الرديف من الانسحاب من المسابقة، التي ستنطلق منافسات الجولة السادسة منها يوم غد الاحد.

وقال عضو لجنة المسابقات، صادق عبد الحسين لاعلام الاتحاد هناك أنباء تشير الى انسحاب بعض فرق دوري الرديف من مسابقة الدوري، ونحن بدورنا سنطبق جميع لوائح لجنة المسابقات، وستكون هناك عقوبات صارمة بحق الاندية التي ستنسحب من المنافسة.

واكد عبد الحسين: ان العقوبات ستطال الفريق الاول، وليس فقط الرديف بالنسبة للنادي الذي سيخالف القوانين، ويعد الانسحاب تلاعبا بنتائج الدوري.

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