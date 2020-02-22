قائد شرطة النجف: لم نزود شرطة ذي قار بأي معلومات أمنية ضد المتظاهرين

2020/02/22 | 19:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي، اليوم السبت، تزويد محافظة ذي قار بمعلومات امنية حول المتظاهرين، فيما عبر عن شعوره بـ"الأسى" لوصف ابناء النجف بـ"المنبوذين".

وقال الفتلاوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "لم نزود شرطة ذي قار باي معلومات امنية ضد المتظاهرين".

واضاف "نشعر بالاسف والاسى من وصف أبناء مدينة الإمام علي عليه السلام (بالمنبوذين)، فمثلما النجف الاشرف مدينة تحتضن جميع العراقيين والاديان والقوميات كذلك ذي قار مدينة لجميع العراقيين".

وكانت شرطة ذي قار منعت اليوم دخول مجموعة من متظاهري النجف اليها، واصدر قائد شرطتها العميد ناصر الاسدي بيانا اعلن فيه ان شرطة النجف زودت شرطة ذي قار بمعلومات امنية عن متظاهرين حاولوا الدخول اليها اليهم، فيما وصفهم بـ"المنبوذين".

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