روحاني ينتقد الإجراءات الأوروبية في التعامل مع الاتفاق النووي

2020/02/22 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، عجز الاتحاد الأوروبي في تعامله مع الاتفاق النووي رغم كل الجهود الرامية للحفاظ عليه.

وأكد روحاني في تصريح، أن طهران لا تسعى الى إلغاء الاتفاق النووي ولا ترغب بغلق باب الحوار مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الإجراءات المتخذة من قبال الدول الأوروبية حيال الاتفاق لا تتناسب مع رغبة باقي الأطراف في الحفاظ عليه.

هذا، ودعا روحاني جميع الأطراف الى بذل قصارى الجهود للحفاظ على الاتفاق واعتماد الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة.

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