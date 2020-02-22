الحلبوسي يبلغ علاوي: اختر حكومتك من كفاءات العراق

2020/02/22 | 20:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان افاد مصدر سياسي مطلع بإن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ابلغ رئيس الوزراء المكلف ان يختار وزراء حكومته من كفاءات المجتمع.وكشف المصدر ان الحلبوسي ابلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خلال اجتماع لقاء جمعهم قبل أيام بإن يذهب ويختار وزراء حكومته من كفاءات المجتمع كرؤساء الجامعات و عمداء الكليات […]

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