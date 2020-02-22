الحشد الشعبي يعلن اعتقال منسق تنظيم 'داعش' خارج العراق

2020/02/22 | 20:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن إلقاء القبض على منسق تنظيم “داعش” خارج العراق.

وقال الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت، السبت، عملية امنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم “داعش” الاجرامي خارج العراق".

وأضاف البيان أن "العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل".





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